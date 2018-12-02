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اقتصاد

اتحاد الصناعات ينظم ندوة للتعريف بقانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة الجديد

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:26 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
نظم اتحاد الصناعات المصرية ندوة لتعريف أعضائه بالقانون رقم 182 لسنة 2018 الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والذي يلغي قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إطلاع اتحاد الصناعات المصرية بمسئولياته تجاه أعضائه بتقديم كافة الخدمات والدعم المتواصل وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات والنظم المتصلة بالصناعة وذلك بهدف ترسيخ قطاع الصناعة المصري وازدهاره.

وتولي الخبراء المشاركين فى وضع القانون ولائحته التنفيذية مهمة تعريف الحاضرين بتفاصيل القانون وهم جمالات طلعت محمد وسامية محمد عيسى ومحمد نصر الدين محمد ومحمد سمير إبراهيم.

وأوضح الخبراء أن القانون الجديد يهدف إلى تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود وتحقيق كفاءة وفاعلية في الإنفاق العام وتعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير الشفافية، كما أن القانون يدعم السعي إلى تطبيق أساليب الإدارة الحديثة والانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإجراءات، وكذا تطوير طرق الشراء والبيع وتوفير معاملة عادلة للمتعاملين مع مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية.

وأشاروا إلى أن من أهم ما يدعو إليه القانون هو تشجيع الجهات الخاضعة لأحكامه على تبني الحلول والمبادرات المبتكرة والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها وكذلك تهيئة المناخ للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.
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