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رياضة

محمد فضل: رفضت منصب مدير المنتخب.. واستقالتي جاهزة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أعرب محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي، عن حزنه الشديد بسبب الهجوم الشرس الذي يتعرض له خلال الفترة الحالية من جماهير النادي والإعلام الرياضي عقب اخفاق الفريق بالبطولة العربية والإفريقية.

وأكد فضل في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع حازم إمام عبر اثير "أون سبورت اف ام"، أن ادارة التعاقدات انهت عملها منذ شهر سبتمبر الماضي وسيتم الاعلان عن جميع الصفقات الشهر المقبل، مشددا على أن منظومة عمل إدارة التعاقدات اختلفت كثيرا في عهد الخطيب عن ذي قبل.

وتابع أن الجميع سيشهد على نجاح عمل المنظومة خلال الفترة المقبلة.

أما عن استقالته من الاهلي، فأكد أنه مازال متمسك بالاستقالة ولكنه يتابع عمله بشكل طبيعي لحين عودة محمود الخطيب رئيس النادي من رحلته العلاجية وسيعقد جلسة معه للاستقرار على القرار النهائي.

وتابع أن الأهلي هو عشقه ويعمل به حبا للكيان وليس لأي مصالح أخرى، مشددا علي أنه رفض منصب مدير المنتخب بناء علي طلب من الخطيب.

وأشار إلي أنه يؤدي عمله بنشاط وتركيز على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها عقب وفاة نجله.
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