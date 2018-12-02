ميسي يستفز العرب من جديد بسبب الكيان الإسرائيلي

يواصل النجم الأرجنتيني لوينيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، استفزازه للعرب بموافقته على تصوير حملة إعلانية لتسويق هاتف ذكي لإحدى الشركات الإسرائيلية.





وليست هذه المرة الأولي التي يتعامل النجم الأرجنتيني مع الكيان الصهيوني، حيث سبق للاعب وقام بزيارة الحائط المبكى "البراق" في عام 2013 وارتدى القلنسوة اليهودية، وهو ما أثار غضب العرب والمسلمين وقتها باعتبار البراق من الأماكن المقدسة للمسلمين، لكونها معراج النبي محمد صلي الله عليه وسلم.





ورغم دعم ميسي للكيان الصهيوني، إلا أن البرغوث الأرجنتيني رفض خوض مباراة منتخب بلاده أمام الكيان الصهيوني في القدس المحتلة، بعد احتجاجات عارمة من قبل الشعب الفلسطيني لإلغاء هذا اللقاء.



