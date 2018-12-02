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رياضة

ميسي يستفز العرب من جديد بسبب الكيان الإسرائيلي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
القسم الرياضي
يواصل النجم الأرجنتيني لوينيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، استفزازه للعرب بموافقته على تصوير حملة إعلانية لتسويق هاتف ذكي لإحدى الشركات الإسرائيلية.

وليست هذه المرة الأولي التي يتعامل النجم الأرجنتيني مع الكيان الصهيوني، حيث سبق للاعب وقام بزيارة الحائط المبكى "البراق" في عام 2013 وارتدى القلنسوة اليهودية، وهو ما أثار غضب العرب والمسلمين وقتها باعتبار البراق من الأماكن المقدسة للمسلمين، لكونها معراج النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

ورغم دعم ميسي للكيان الصهيوني، إلا أن البرغوث الأرجنتيني رفض خوض مباراة منتخب بلاده أمام الكيان الصهيوني في القدس المحتلة، بعد احتجاجات عارمة من قبل الشعب الفلسطيني لإلغاء هذا اللقاء.

ميسي ليس اللاعب الوحيد الذي يدعم إسرائيل، حيث سبق للعديد من أساطير كرة القدم مساندة الكيان الصهيوني، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي قاد حملة بأهمية التبرع بالدم في إسرائيل، وسيرجيو راموس الذي زار أسرة شرطي إسرائيلي، قتل في اشتباك مع الفلسطينيين بمحيط المسجد الأقصى.
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