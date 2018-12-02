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أخبار البلد

ضبط راكب بالمطار حاول تهريب 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودي إلى دبي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:55 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد من ضبط راكب مصري حاول تهريب 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودي قبل سفره إلى دبي، مخالفًا قانون انتقال النقد الأجنبى الذى يسمح للراكب بحيازة 10 آلاف دولار فقط أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

صرحت مصادر بالمطار، بأن أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة علي ركاب رحلة طيران الخليج المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل احدى حقائب الراكب، وبفتح الحقائب بمعرفة الراكب و تفتيشها عثر داخل جيوب سرية علي مبلغ 140 ألف جنيه و40 ألف ريال سعودي. 

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب.
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