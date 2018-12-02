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أخبار البلد

أيمن عبد المجيد: متحف للصحافة المصرية داخل المعهد الجديد

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة التدريب بمجلس نقابة الصحفيين، إن المعهد يحوي ١٥ قاعة، ١٤ منها للتدريب على مختلف التخصصات، وقاعة بمثابة متحف للصحافة المصرية، بخلاف الغرف المخصصة للإدارة وصالات الاستقبال والخدمات.

وأوضح "عبدالمجيد"، فى تصريحات على هامش افتتاح مركز التدريب، أن هناك خمس قاعات خاصة بالمحاضرات، الكبرى منها تتسع لـ ٧٢ متدربًا، والثانية سعتها ٥٦ متدربًا، والثالثة تتسع لاستقبال ٥٠ متدربًا، بينما الرابعة والخامسة تتسع كل منها لـ ٢٠ متدربًا.

وأضاف أن إحدى أهم القاعات تم تجهيزها لتكون استديو تليفزيونيًا، وتم إمداده بأحدث الأجهزة، تصاحبه وحدة مونتاج مجهزة لإعداد المحتوى المرئي، وبجواره استديو إذاعي مجهز بوحدة ميكسر وتحكم.

وأشار إلى أن صالة التحرير من أهم قاعات المعهد، وتحوي عددًا من أجهزة الحاسب الآلي الحديثة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص قاعة مجهزة بثمانية أجهزة كمبيوتر حديثة خاصة بالتدريب على العمل بمواقع التواصل الاجتماعي، وقاعة خاصة بالتدريب على الصحافة المكتوبة تحوي تسعة أجهزة حاسب ومقاعد ومكاتب، لخلق معايشة للقسم تحريري بالصحيفة، ومثلها قاعة خاصة بالجرافيك والتصميم، والأخيرة خاصة بالصحافة الإلكترونية.

وشدد أن لجنة تطوير المهنة والتدريب، تمتلك برنامجًا طموحًا سيتم عرضه على مجلس النقابة تفصيلًا، والذي يستهدف ثلاثة محاور؛ الأول أن يسهم في ضبط القيد، والثاني خلق قيمة مضافة في قدرات الزملاء النقابيين من خلال دورات احترافية، والثالث تعظيم موارد النقابة من خلال شق تدريبي استثماري للطلبة والصحفيين العرب، وراغبي تلقي التدريب في مجالات الإذاعة والتليفزيون، هذا بخلاف ما تم طرحه في البرنامج الانتخابي من خطة على أساسها خصصت قاعة لمتحف الصحافة.

وقال إن إعداد الطابق السابع وتجهيزه بالمعدات، تم بمنحة من الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وهو ما تقدره النقابة بشدة. 

وفي السياق ذاته، ذكر الموقع الإلكتروني للشيخ سلطان القاسمي أن مبادرة إنشاء أكبر مركز تدريب بنقابة الصحفيين المصرية تأتي إيمانًا من جانبه بأهمية دور الإعلام في مجتمعاتنا العربية.
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