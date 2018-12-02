أبو سعدة: القومي لحقوق الإنسان سيقدم مشروع قانون عن المساواة للبرلمان

قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن السبب وراء تأخر صدور قانون المساواة وعدم التمييز، هو أولوية صدور القوانين الأخرى، موضحا أن البرلمان يضع خطة بالاتفاق مع الحكومة لمناقشة القوانين حسب أهميتها.



وأكد حافظ أبو سعدة، في تصريح "لصدى البلد"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه مشروع قانون الخاص بالمساواة وعدم التمييز مبني على تجارب دولية.



وأضاف أن المجلس سيتقدم بمشروع القانون في اجتماعه القادم، موضحا أنه حان الوقت لإصدار القانون خاصة في ظل ما يحدث الآن من مشاكل مجتمعية كالتنمر وغيرها خاصة بعد الحملة التي قامت بها اليونيسيف مؤخرا عن التنمر.