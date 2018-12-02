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أخبار البلد

ننشر توصيات المائدة المستديرة لليونسيف والأعلى للإعلام لحماية الأطفال

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
انتهت المائدة المستديرة التي عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع منظمة اليونسيف لمناقشة حقوق الطفل بتوصيات منها ضرورة الاستناد للابحاث العلمية والخبراء في مجال الطفولة والتنشئة لتطوير برامج الأسرة والطفل .

وتضمنت التوصيات تقييم كل العاملين من خلال مؤسساتهم وكذلك اثابة المتميزين منهم، والتأكيد على أهمية واستدامة التدريب للعاملين في برامج الأطفال من خلال مؤسساتهم لرفع مستوى الأداء والحرفية ، وإنشاء وحدة متخصصة للابحاث وتدريب الإعلاميين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في برامج الأطفال وفقا للمعايير العالمية.

كما تضمنت تخصيص المؤسسات الإعلامية نسبة من الأوقات المتميزة وتخصيص صفحات أو مساحات لعرض برامج الأطفال، والحرص على تقديم نماذج إيجابية للعلاقة ما بين الطفل والأب والأسرة والمجتمع.
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