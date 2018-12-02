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أخبار البلد

تطوير محمية رأس محمد وفق أحدث وسائل العرض التكنولوجية..فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:05 م
صدى البلد
حنان توفيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مركز الزوارفى محمية رأس محمد والمحمية من الداخل، مؤكدة أنها أصبحت تعمل وفق أحدث وسائل العرض التكنولوجية الحديثة.

قالت إن حلم تطوير محمية رأس محمد بدا منذ عشر سنوات وهي بداية لتطوير محمية واحدة من أصل 30 محمية، والآن حققنا ذلك من خلال دراسة العديد من المحميات في جنوب أفريقيا والأردن، للسير على نهجهما في الحفاظ على مواردنا الطبيعية واستدامتها، وبدأنا بعمل كثير من الدراسات للوصول إلى تطبيق أحدث الأنظمة العالمية للحفاظ على الشعاب المرجانية والحفريات المختلفة والتعامل بمصطلح التنوع البيولوجي داخل المحمية.

تطوير محمية رأس محمد في مدينة السلام "شرم الشيخ" يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على السياحة البيئية وتحقيق الاستثمار المستدام وشمل التطوير تجديد مركز الزوار و قاعة العرض بالمتحف لعرض الحياة البحرية في رأس محمد ومحميات جنوب سيناء، بالإضافة إلى إضافة وسائل عرض سمعية وبصرية بجانب صور وشاشات العرض التى تعمل باللمس لإظهار الحياة البرية والبحرية.

افتتح تطوير أعمال المحمية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بحضور كل من وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي كرستيانا بالمر، ووزير البيئة الأردني إبراهيم الشهاهدة.
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