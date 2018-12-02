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حوادث

وزير الداخلية للضباط المتخصصين : متطلبات العمل في جهاز الشرطة هي الانضباط والالتزام .. فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
شهد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، الأحد، مراسم تخريج دفعة من طلبة قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة (الدفعة الأصلية) للعام الدراسى 2017/2018، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية.

قام الخريجون بحلف اليمين أمام الوزير تمهيدًا لاستلام مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

ووجه وزير الداخلية خلال مراسم التخرج التهنئة للخريجين الجدد، مشيرًا إلى أنهم يمثلون إضافة حقيقية لدفع مسيرة العمل الأمنى، من خلال دعم مختلف المواقع الشرطية بالعناصر البشرية المؤهلة والقادرة على أداء واجبهم فى حماية الأمن، مشددًا على بذل جميع الجهود للحفاظ على ما تم تحقيقه من نجاحات أمنية خلال المرحلة الماضية، مؤكدًا أن أول متطلبات العمل فى جهاز الشرطة هو التحلى بالانضباط والالتزام والإخلاص كونهم المنطلق الرئيسى نحو كسب ثقة المواطنين.
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