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ديني

تعرف على جزاء من عق والديه

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:07 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن الوالدين هما باب الإنسان للجنة إذا رضيا عن ابنهما.

وأضاف "عبدالسميع"، في إجابته على سؤال « ما جزاء من عق والديه؟»، أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر فيقول المولى عز وجل فى كتابه الكريم { إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}، فنبه القرآن الكريم على حرمة قول أوف فضلًا عن الإهمال وعدم الرعاية للوالدين.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية جعلت للوالدين مكانة عظيمة وأمر الشرع بحسن رعاية الوالدين وبرهما ووعد من فعل ذلك بالخير الكثير في الدنيا والاخرة وتوعد من قصر فى ذلك الخسران والوبال دنيا وآخرة.
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