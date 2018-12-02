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ثقافة

مهرجان آفاق مسرحية العربي يهدي دورته السادسة لصانع النجوم سمير خفاجي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:50 م
المخرج هشام السنباطي
المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام المهرجان
أ ش أ
قررت إدارة مهرجان "آفاق المسرحية" العربي إهداء الدورة السادسة من المهرجان التي ستنطلق في 27 مارس المقبل إلى روح صانع النجوم المنتج والمؤلف المسرحي سمير خفاجي، الذي رحل عن عالمنا الشهر الماضي تاركا ثروة فنية كبيرة.

وقال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام المهرجان- لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المهرجان يهدي دورته هذا العام للراحل سمير خفاجي تقديرا لدوره الكبير على مدار سنوات كثيرة في إثراء الحركة الفنية، وعرفانا بما قدمه على مدار مشواره الفني من إبداع وتجارب وأعمال أثرت المسرح المصري، وأخرجت خلالها أجيالا كثيرة في مختلف مفردات العرض المسرحي كالإخراج والتمثيل.

وأوضح السنباطي أن مهرجان "آفاق" أعتاد أن يهدي كل دورة من دوراته التي تقام سنويا إلى أحد المبدعين الذين أثروا المسرح المصري بأعمالهم المتميزة، حيث أهدت الدورات السابقة لأرواح شهداء المسرح المصري ببني سويف، ولشيخ المخرجين الراحل حسن عبد السلام، وللنجوم فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي، وأحمد زكي.
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