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أخبار البلد

نموذج إرشادي لتطوير الري لاستهداف 5 ملايين فدان بحلول 2030.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
محمود محسن
شارك الدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية وذلك في ندوة لزراعة الأرز في ظل محدودية المياه، وهي الندوة التي تم عقدها اليوم بكلية الزراعة جامعة عين شمس، حيث أكد نقيب الزراعيين خلال كلمته على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد خليفة على ضرورة الحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وترشيد استخدامها في قطاع الزراعة، مؤكدا أن الزراعة تستهلك نحو 80% من الموارد المائية بمصر، لذا يجب الاتجاه نحو تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا.

وتابع نقيب الزراعيين، أن الحكومة المصرية نفذت نموذجا إرشاديا بتطوير الري في مساحة 250 ألف فدان، ويجب التوسع في ذلك لاستكمال تطوير مساحة 5 ملايين فدان في 2030 ضمن خطة التنمية المستدامة.
نموذج إرشادي لتطوير الري لاستهداف 5 ملايين فدان بحلول 2030.. صور
نموذج إرشادي لتطوير الري لاستهداف 5 ملايين فدان بحلول 2030.. صور
نموذج إرشادي لتطوير الري لاستهداف 5 ملايين فدان بحلول 2030.. صور
نموذج إرشادي لتطوير الري لاستهداف 5 ملايين فدان بحلول 2030.. صور
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