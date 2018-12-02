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رياضة

بسبب سلوكه غير الرياضي .. المسابقات توقع عقوبة 10 آلاف جنيه على مدرب النجوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
يسري غازي
قررت لجنة المُسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة المهندس عامر حسين معاقبة أحمد سامي مدرب فريق النجوم بغرامة مالية 10 آلاف جنيه بسبب سلوكه غير الرياضي عقب مُباراة النجوم وبيراميدز، وركل الباب الزجاجى أثناء خروجه من الملعب.

كما قررت اللجنة تغريم أحمد سامي 15 ألف جنيه؛ بسبب غيابه عن المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

يذكر أن بيراميدز تغلب على النجوم بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم ضمن مباريات الدورى الممتاز.
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