سحر نصر: وضع نماذج جديدة للأوراق الخاصة بالمناطق الحرة لتحقيق الشفافية

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018م، أول اجتماع مع لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.



وأكدت الوزيرة، على أهمية وضع نماذج جديدة للأوراق الخاصة بالمناطق الحرة بما يحقق الشفافية بين الهيئة والمستثمر وحقوق ومسؤوليات ومهام كل طرف، مع وضع ضوابط محددة لأسس تخصيص الأراضى للمشروعات المتقدمة فى المناطق الحرة العامة بشكل عام، وأسس المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للعمل بنطاق المناطق الحرة العامة.



وأشارت إلى أن الوزارة والهيئة تعمل على إنشاء سبع مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.



جدير بالذكر، أن لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وتضم فى عضويتها كل من الرئيس التنفيذى للهيئة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشارى الوزيرة، والمستشار محمود فوزى، المستشار القانونى للوزيرة، و أحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، مالك فواز، مستشار الوزيرة، ياسر عباس رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة، واللواء ناصر العبد، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالهيئة، وعدد من المسؤولين بالهيئة.



والمناطق الحرة القائمة هى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط، وبلغت اجمالى المساحات بالمناطق الحرة نحو 2.6 ألف فدان، وتبلغ اجمالى المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة نحو 1.7 ألف فدان، وإجمالى المساحات المسلمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1.5 ألف فدان.