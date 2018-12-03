الكتابة عند المصريين القدماء واللقاء الخامس لنادي أدب الطفل بالحضارة الإسلامية

تقيم مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة عمل بعنوان "الكتابة عند المصريين القدماء" غدا الاثنين 3 ديسمبر الجارى في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر المكتبة بالقلعة تحت إشراف سيد صالح مدير المكتبة.
وتأتي الندوة بالتعاون مع أساتذة متخصصين من المتحف المصري، وتعد هذه الورشة أولى سلسلة الورش الأثرية التي تقام بقاعة الطفل بالمكتبة بالتنسيق مع إداره الخليفة والمقطم التعليمية.
كما تقيم المكتبة اللقاء الخامس لنادى أدب الطفل، لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، وذلك يوم الثلاثاء 4 ديسمبر الجاري، فى تمام الساعة العاشرة صباحا، وتستضيف المكتبة مجموعة من تلاميذ مدرسة الحلمية الإعدادية بنات والمحمدية الإعدادية بنات، وعدد من الأطفال الموهوبين في التأليف وإلقاء الشعر والغناء والعزف والإنشاد الديني.