«الصحفيين» تعلن فتح الاشتراك فى دبلومة الصحافة الخبرية والتقنيات الحديثة

والثالث: المصادر الخبرية، والرابع: استخدام الخرائط الذهنية وتطبيقاتها في التخطيط للحملات الصحفية، والخامس: أبعاد وقواعد الأمن الإعلامي القومي.



والدبلومة لمدة ثلاثة أشهر سعر الدبلومة 300 جنيه تُسدد بخزينة النقابة.



يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي.السيد رشاد.



أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب عن تنظيم النسخة الأولى من دبلومة "الصحافة الخبرية والتقنيات الحديثة".وتشمل الدبلومة المحاور التالية: الأول: تطوير كتابة الخبر الصحفي فى ضوء التقنيات الحديثة، والثاني: تقنيات ما وراء الخبر القصة الخبرية - التقرير الصحفي ، والفيتشر- البيـــان الصحفي - البورتريه و البروفايل،