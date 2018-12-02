«الصحفيين» تعلن فتح الاشتراك فى دبلومة الصحافة الخبرية والتقنيات الحديثة

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب عن تنظيم النسخة الأولى من دبلومة "الصحافة الخبرية والتقنيات الحديثة".
وتشمل الدبلومة المحاور التالية: الأول: تطوير كتابة الخبر الصحفي فى ضوء التقنيات الحديثة، والثاني: تقنيات ما وراء الخبر القصة الخبرية - التقرير الصحفي ، والفيتشر- البيـــان الصحفي - البورتريه و البروفايل، والثالث: المصادر الخبرية، والرابع: استخدام الخرائط الذهنية وتطبيقاتها في التخطيط للحملات الصحفية، والخامس: أبعاد وقواعد الأمن الإعلامي القومي.
والدبلومة لمدة ثلاثة أشهر سعر الدبلومة 300 جنيه تُسدد بخزينة النقابة.
يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي.السيد رشاد.
وتشمل الدبلومة المحاور التالية: الأول: تطوير كتابة الخبر الصحفي فى ضوء التقنيات الحديثة، والثاني: تقنيات ما وراء الخبر القصة الخبرية - التقرير الصحفي ، والفيتشر- البيـــان الصحفي - البورتريه و البروفايل، والثالث: المصادر الخبرية، والرابع: استخدام الخرائط الذهنية وتطبيقاتها في التخطيط للحملات الصحفية، والخامس: أبعاد وقواعد الأمن الإعلامي القومي.
والدبلومة لمدة ثلاثة أشهر سعر الدبلومة 300 جنيه تُسدد بخزينة النقابة.
يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي.السيد رشاد.