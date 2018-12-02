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رياضة

الزمالك يهنئ أوباما بعيد ميلاده

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:34 م
صدى البلد
ملك موسى
وجهت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " رسالة تهنئة لـ يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمناسبة عيد ميلاده الـ 23.

ويحتفل اللاعب مساء اليوم بعيد ميلاده بصحبة بعض من أصدقائه المقربين، حيث منح الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة السويسري كريستيان جروس راحة للاعبين اليوم، ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الاثنين بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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