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حوادث

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 237 من بينهم أقدم سجين بالسجون المصرية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:56 م
الافراج بالعفو
الافراج بالعفو
مصطفى الرماح
واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجنة إلى انطباق القرار على ٢٣٧ نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو من بينهم النزيل كمال . ث . ع -المودع بسجن شديد الحراسة بالمنيا، وذلك عقب قضائه 45 عامًا فى محبسه.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية بتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، واستكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٨ الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر.
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