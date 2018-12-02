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برلمان

سفير النرويج بالقاهرة: دائما ما ننظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:06 م
علي عبدالعال والسفير
علي عبدالعال والسفير النرويجي
محمود فايد
استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، ستين أرنه روسنس سفير مملكة النرويج لدى القاهرة ، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم العلاقات مع النرويج بوصفها بلدا صديقا.

وأشاد الدكتور عبدالعال بالعلاقات البرلمانية بين البلدين، داعيًا إلى تعزيزها وتبادل الزيارات بين أعضاء البرلمان المصرى والنرويجى، والتنسيق في المحافل الدولية، كما دعا سفير النرويج إلى بذل المزيد من الجهد خلال فترة رئاسته لبعثة بلاده فى مصر من أجل النهوض بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

من جانبه، عبر سفير النرويج بالقاهرة ، عن امتنانه بهذا اللقاء، واصفًا العلاقات بين البلدين بالتاريخية والطيبة، والتى لم تشهد أية أمور تعكر صفوها من قبل، مؤكدًا حرصه على لقاء الدكتور رئيس المجلس في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما أكد السفير النرويجى على أن مهمته الأساسية هى الدفع بالعلاقات بين البلدين نحو المزيد من التطور والشراكة، وأن النرويج دائمًا ما تنظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص، مؤكدًا على دعم النرويج للدولة المصرية في كافة جهود الإصلاح التى تتبناها القيادة السياسية المصرية.

على صعيد آخر، استقبل الدكتور علي عبدالعال سفير العراق بالقاهرة ، بمناسبة انتهاء مهامه بالقاهرة، حيث قدم الشكر إلى الدكتور عبدالعال على التعاون الكبير الذي وجده خلال فترة عمله بالقاهرة، وأكد أن العلاقات العراقية مع مصر شهدت خلال العامين الأخيرين تطورات مهمة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، إضافة إلى تبادل زيارات الوفود البرلمانية بين البلدين، وأشاد بالمشروعات التنموية المهمة التي تشهدها مصر وبتجربة الإصلاح الاقتصادي بشكل عام.

من جانبه، قدم الدكتور علي عبدالعال الشكر إلى السفير العراقي، مشيدًا بإنجازاته التي حققها خلال فترة تواجده بالقاهرة على صعيد العلاقات المصرية العراقية، وأكد عبدالعال بهذه المناسبة على التاريخ الكبير للعلاقات بين البلدين، مشددًا على أن قوة العراق تكمن في وحدته الوطنية بين جميع طوائفه، وأعرب عن ثقته الكاملة في عودة العراق مرة أخرى قوة عربية كبيرة مؤثرة وفاعلة. وتمنى للسفير العراقي التوفيق في عمله الجديد كسفير لبلاده في الدنمارك.
سفير النرويج بالقاهرة: دائما ما ننظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص
سفير النرويج بالقاهرة: دائما ما ننظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص
سفير النرويج بالقاهرة: دائما ما ننظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص
سفير النرويج بالقاهرة: دائما ما ننظر إلى مصر وحضارتها بشغف خاص
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