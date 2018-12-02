ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

يوسف يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:06 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الفريق ببطولة الدوري العام.

وتحدث يوسف، مع لاعبي الفريق عن تحديات المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز في المباريات المقبلة واستغلال الفوز الأخير علي بتروجت للبناء عليه والعمل علي تحقيق المزيد من الانتصارات التي تعيد الفريق لمكانه الطبعي في جدول المسابقة.

وحقق الأهلي الفوز علي بتروجت أمس بهدف سجله أحمد الشيخ، والمؤجلة من الجولة التاسعة.
loading...

ترشيحاتنا

بـ40 جنيهًا ورصيد هدية.. تفاصيل الكارت الذكي بمواصلات مصر.. فيديو

فريد الديب: حسني مبارك سيظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة بالقانون

ياسمين الخطيب لـ صدى البلد: بيهاجموني بسبب حلاوتي .. فيديو

فريد الديب يقدم مذكرة لاعتبار مبارك ضابطا بالقوات المسلحة مدى الحياة

استعجال التحريات لـ 3 متهمين بإثارة الشغب عقب مبارة الزمالك

وكيل أعمال رمضان صبحي يكشف عن موقف اللاعب من الانضمام للأهلي

عصام عبدالفتاح يحسم مصير إدارة محمود البنا لقاءات الزمالك

تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار السيارات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي

ماكرون يحرج مراسل الجزيرة بعد سؤال عن ولي العهد السعودي.. فيديو

4 أسباب وضعت كريم نيدفيد بين أهم لاعبي الأهلي بعد السخرية منه

الميركاتو الشتوى .. الأهلى يضرب بقوة ويتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

3 عوامل تصعب انضمام الشحات للأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور

كارثة جديدة تنتظر قرية بشتامي بالمنوفية بعد غرق مركب صيد ..صور

تفاصيل إطلالة بريانكا شوبرا في حفل زفافها.. كسرت قاعدة الفستان الأبيض.. صور

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

أشرف صبحي يلتقي 300 من شباب المحافظات الحدودية ويعد بتلبية مطالبهم

فيديو

سيارات التضامن تبحث عن أطفال بلا مأوى لإنقاذهم.. شاهد ماذا وجدوا
تعليق جريء من ياسمين الخطيب عن مساواة الميراث بين الذكر والأنثى
ياسمين الخطيب لـ صدى البلد: تعرضت للتحرش مرارا وتكرارا
نقيب الصحفيين: إقامة متحف عالمي بالمركز التدريبي بالنقابة
الرئيس الفرنسي يتفقد مناطق آثار المواجهات العنيفة بين الشرطة والمحتجين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟