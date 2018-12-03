ماسك الشتاء يمنحك الجمال والنضارة بمكونات طبيعية

تتعرض البشرة خلال فصل الشتاء لمشكلات كثيرة جدا منها فقدان النضارة والتقشف، لذا تقدم خبيرة التجميل منى رزق طريقة تحضير ماسك يمنحك النضارة التى تحلمين بها خلال فصل الشتاء.
- مكونات ماسك الشتاء
3 ملاعق عسل النحل
عصير نصف برتقالة
- طريقة تحضير ماسك الشتاء:
تخلط جميع المكونات جيدا وتوضع على نار هادئة حتى يذوب العسل مع العصير ثم يبرد.
يوضع على البشرة لمدة نصف ساعة ثم الغسيل بالماء الفاتر
- مكونات ماسك الشتاء
3 ملاعق عسل النحل
عصير نصف برتقالة
- طريقة تحضير ماسك الشتاء:
تخلط جميع المكونات جيدا وتوضع على نار هادئة حتى يذوب العسل مع العصير ثم يبرد.
يوضع على البشرة لمدة نصف ساعة ثم الغسيل بالماء الفاتر