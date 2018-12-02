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حوادث

الداخلية توزع 5 آلاف عبوة حلوى المولد على نزلاء المستشفيات الحكومية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:02 م
وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
مصطفى الرماح
قام قطاع المؤسسات بوزارة الداخلية بإعداد 5000 عبوة حلوى للمشاركة فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وتوزيعها باسم الوزارة من خلال جمعية "أمان الخير" على المرضى وذويهم من نزلاء الأقسام المجانية ببعض المستشفيات الحكومية تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين جهاز الشرطة وكافة فئات المجتمع، وذلك فى إطار الدور الإنسانى الذى تقوم به الوزارة.

ولاقت تلك المبادرة تفاعلًا كبيرًا من نزلاء المستشفيات وكان لها أطيب الأثر فى نفوسهم، وفى ذلك الإطار تقدمت إدارات مستشفيات (57357- الأطفال الجامعى التخصصى "أبوالريش اليابانى"- جامعة القاهرة- جامعة الأزهر- المعهد القومى للأورام- مؤسسة مجدى يعقوب- شفاء الأورمان بالأقصر) بخطابات الشكر والتقدير، التى ثمنت فيها جهود وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار اضطلاع كافة قطاعات وزارة الداخلية بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع المواطنين.
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