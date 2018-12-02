توتنهام يتفوق على آرسنال وخناقة بين الفريقين الأبرز فى الشوط الأول .. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول، بتقدم توتنهام على آ رسنال بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الإمارات فى الجولة الـ 14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وافتتح آرسنال التهديف فى الدقيقة 10 عن طريق إيميريك أوباميانغ من ضربة جزاء.





وتعادل فريق توتنهام فى الدقيقة 30 عن طريق إيريك داير من رأسيه قوية داخل منطقة الجزاء، معلنا هدف التعادل لفريقه.





وأضاف، هاري كين الهدف الثاني فى الدقيقة 34 من ركلة جزاء.





ووقعت مشادة كلامية بين الفريقين ووصلت بالأيدي ، بعد هدف التعادل للتوتنهام.



