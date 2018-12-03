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محافظات

مستقبل وطن البحيرة يحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:22 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
جمالات الدمنهورى
تنظم أمانة التنظيم بالتعاون مع امانة متحدي الإعاقة والشؤون المالية والإدارية والعضوية بحزب مستقبل وطن، بمحافظة البحيرة، برعاية النائب محمد زين الدين أمين الحزب بالمحافظة احتفالية باليوم العالمي لمتحدي الاعاقة، وذلك اليوم الاثنين، في الثانية عشرة ظهرا بالصالة المغطاة باستاد دمنهور.

وأوضح النائب محمد زين الدين أمين الحزب في البحيرة، في بيان، أن هذه الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ عام متحدي الإعاقة.

وأكد محمد وجيه خالد أمين التنظيم بالمحافظة ان المهرجان سيشهد تكريم الأبطال الرياضيين من متحدي الإعاقة ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تحركات الحزب بهدف خلق مزيد من التكاتف بين كافة فئات المجتمع.

وأشار الدكتور أحمد المحص أمين ذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة إلى انه من المقرر أن يحضر الاحتفالية  اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وعدد من  أعضاء الحزب ونوابه، ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وحضور أكثر من ٦٠٠ من متحدي الاعاقة من شتى أنحاء المحافظة.
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