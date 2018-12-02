ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بسبب فيديو فاضح بمكتبه.. التأديبية: عزل مسئول بشركة قطاع عام

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
محمد زهير
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الدعوى رقم 192 لسنة 59 قضائية المقامة من النيابة الادارية، بمجازاة "م.ع" رئيس القطاع القانونى بإحدى شركات القطاع العام بالعزل لتصويره فيلما مخلا بالآداب داخل مكتبه.

وقالت النيابة الإدارية، إن المُحال ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها فى المواد ارقام ٩١،١٠٥،١٠٣،٩٣ من لائحة الشركة والمادتين ٤٤،٤٢من قانون قطاع الاعمال العام ٢٠٣لسنة١٩٩١والمواد ٢١،٢٢،٢٣،٢٤من قانون الإدارات القانونية رقم ٤٧.

وأوضح تقرير الاتهام أن المتهم وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، لأنه بتاريخ ٤ /٣ / ٢٠١٦ ارتكب فعلا فاضحا داخل مكتبه بمقر العمل بتصوير مقطع مخل بالاداب عبارة عن ممارسة الجنس عبر الإنترنت مع فتاة من خارج الشركة، وذلك أثناء ساعات العمل الرسمية.

وارتأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تمثل فعلا فاضحا داخل مكتبه، كما أنه تداول على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به "فيس بوك" يوم٢٠١٦/٤/٣واستمراره حتى ٢٠١٦/٤/٤، وذلك بشهادة "م.م"فنى تشغيل الهندسة الإذاعية بالإذاعة والتلفزيون الذى ذكر فى شهادته من واقع فحص الاسطوانة المدمجة المحمل عليها الفيديو محل الواقعة، وهو عبارة عن محادثة بين المحال وفتاة وهى من قامت بتسجيلها عن طريق برنامج "ماسنجر"، وتضمنت قيامه بأفعال مخلة وخلع ملابسه.

وأضافت أن الفيديو لا يوجد به أي تلاعب أو مونتاج وأنه سليم ويخص "المحال والفتاة"، وهو الأمر الذى يؤكد حدوث الواقعة على الرغم من نفى المحال، والذى أكد فى ذات الوقت أن مكان تصوير المقطع هو المكتب الخاص به، وهو الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى حدوث الواقعة، ومن ثم تثبت مسئوليته فى هذا الشأن، ويتعين مجازاته بالجزاء الذى تقدره المحكمة، نظرا لجسامة الجرم الذى ارتكبه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف فتح الله ، وعلى خليفة ، نائبي رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن جابر.
loading...

ترشيحاتنا

حكومة البحرين تتقدم باستقالتها

أحكام باتة ونهائية.. تعرف على عدد سنوات سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي

محمد فضل: رفضت منصب مدير المنتخب.. واستقالتي جاهزة

4 أسباب وضعت كريم نيدفيد بين أهم لاعبي الأهلي بعد السخرية منه

إخلاء سبيل مدرس التنمر بدمياط وتأجيل النطق بالحكم لـ 23 ديسمبر

تعرف على موعد لقاء الأهلي والجونة

حل لغز سرقة شقق الدقي.. ومفاجأة حول الجناة

مفاجأة.. جزيرة مطروح يطيح بـ المصري البورسعيدي من كأس مصر ..فيديو

لعدم قدرتها على مصاريف أبنائها.. شابة تشنق نفسها بإيشارب

استعجال التحريات لـ 3 متهمين بإثارة الشغب عقب مبارة الزمالك

تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار السيارات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي

قتيلة المرج ليست سيئة السمعة.. الأهالي: المجني عليها شقيانة وتساعد والدها في مصاريف المنزل.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة والي: مشروع 2 كفاية تفعيل لدور المجتمع المدني في القضية السكانية.. صور

محافظ الدقهلية لـ أهالي نبروه: لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين.. صور

إزالة 98 حالة تعد على أراضى زراعية فى أسوان.. صور

الداخلية تشارك فى حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. صور

حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور

فيديو

فيديوجراف.. عدوى السترات الصفراء تشعل أوروبا
مفاجأة.. جزيرة مطروح يطيح بـ المصري البورسعيدي من كأس مصر ..فيديو
محمد منير يطرح أولى أغانى ألبومه الجديد طاق طاقية
بعد إلقاء سيارة توفيق الدقن في الشارع.. مقتنيات بلطجي الشاشة تبحث عن متحف.. فيديو
آرسنال النني يسحق توتنهام بأربعة أهداف في مباراة الاشتباك بالأيدي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟