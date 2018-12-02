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منوعات

موقف مضحك للرئيس ترامب مع نظيره الأرجنتيني .. فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
أحمد شريف
بدا الرئيس دونالد ترامب في عجلة من أمره لترك قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، شوهد الرئيس ترامب وهو يسير بعيدًا عن نظيره الأرجنتيني، حيث كان من المفترض أن يلتقط الزعيمان الصور التذكارية مع بعضهم الآخر، ولكن عجلة ترامب منعت هذا الأمر، يوم الجمعة الماضية.

يظهر الفيديو المضحك ترامب وهو يتصافح مع ماكري، حيث كان من المفترض أن يقضي الزعيمان بضع لحظات أخرى على المسرح لالتقاط، صورة جماعية مع قادة مجموعة العشرين الآخرين، إلا أن ترامب سار بعيدًا بعد مصافحته نظيرة الارجنتيني بشكل سريع، حيث كان من الواضح أن ترامب متشوقًا للغاية لتركه لدرجة أنه خرج من على خشبة المسرح.

فيما بدأ أحد المساعدين في مطاردة الرئيس الأمريكي ، بينما كان ماكري يقف في صدمة على المسرح بمفرده.

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