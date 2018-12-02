صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور

مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء علي فيروس سي ، ومسح الأمراض غير السارية «الضغط - السمنة - السكر- الضغط» تعد المبادرة الأكبر في تاريخ البشرية ، لمسح مجموعة أمراض أو مرض واحد، بشهادة منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة في العالم.





صدي البلد، كان بمقر داخل أحد نقاط المسح ، لمعايشة رحلة المواطن بداية من الوقوف أمام النقطة ، مرورا بالفحص ، وانتهاءً بالحصول علي النتيجة الخاصة به .





ويقول الدكتور طارق الخولي ، أستاذ القلب بالقصر العيني ، ونائب رئيس الرابطة العربية لإنعاش القلب ، أنه فخور كمواطن مصر بالمشاركة في تلك المبادرة للإطمئنان علي إصابته بالفيروس من عدمه ، لافتًا إلي ان المبادرة الرئاسية أمر جيد للغاية ويتيح لمسئولي الصحة بوجود قاعدة بيانات عن الأمراض المفحوصة وكيفية علاجها .





وتابع الخولي، ان تلك المبادرة تعد الأكبر في تاريخ المسوح الطبية ، والأمر الآخر أنه يتم علاج المصابين وصرف العلاج لهم علي الفور وليس الأمر مقتصر علي الفحص فقط .





ومن جانبها قالت ،الدكتورة يارا عادل مسؤول نقطة المسح ، إنه عقب وقوف المريض أمامها تقوم بتسجيل بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي ، ورقم الهاتف ، ثم يتم تمريره لمسؤل الفحص ،م ونهاية يعود مرة أخري لتسجيل بياناته ومدي إصابته بأي من الأمراض المستهدفة من عمله .





وقالت سارة محمد ، مسؤول التمريض بالنقطة ، أن دورها عبارة عن سحب العينة الخاصة بالفيروس والأمراض الغير سارية ، ويكون بالكاشف والكحول وشرائط قياس السكر، موضحة ان كافة الفرق تطبق معايير مكافحة العدوي من التعقيم وغيرها .





وقالت الدكتورة سالي عادل ، أن دوره بالنقطة قياس الوزن والطول ووضع نسبة للوزن المثالي ، وحال وجود أي مشاكل بالضغط والسكر يتم تحويل المريض علي الفور الي مراكز العلاج ، موضحة ان فترة الفحص واستلام الشهادة لا تتخطي دقائق علي الرغم من الإقبال الكثيف من المواطنين .





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فحص أكثر من ربع مليون مواطن في أول أيام المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".





أضافت وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها قبل قرابة شهرين حتى الآن تجاوز 12 مليون مواطنًا، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.





أوضحت "زايد"، أن هناك قرابة 259 ألف مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" أمس السبت، حيث تصدرت محافظة القاهرة المشاركين بأكثر من 84 ألف مواطن، تلتها المنوفية بـ37 ألفا و451 مواطنًا، ثم سوهاج بـ37 ألفا و331 مواطنًا، ثم بني سويف بـ27 ألفا و575 مواطنا.





ولفتت وزيرة الصحة إلى أن أعلى نسبة من المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي 96% من المستهدفين، تليها محافظة بني سويف بـ90%، مؤكدة أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة.





وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم مد فترة تنفيذ المبادرة بمرحلتها الأولى في 9 محافظات لمدة شهر آخر، مشيرة إلى أن نقاط المسح ستواصل فحص المواطنين حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.





وناشدت وزيرة الصحة المواطنين بالمشاركة بنقاط الفحص للاطمئنان على أنفسهم، وذويهم، مشددة على أن المواطن لن يدفع اى مبالغ مالية أثناء الفحص أو تلقى الخدمات العلاجية، منوهة أنها فرصة لن تتكرر عقب انتهاء المبادرة، للاطمئنان على نفسه وذويه من أمراض فيروس سي، والضغط، والسكر، والسمنة.



