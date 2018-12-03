قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع أمر برعاية الحيوان، كما أمر برعاية الإنسان، فإذا كان هناك مؤسسات خيرية تراعي الإنسان فنحتاج أيضًا إلى مؤسسات خيرية تراعي الحيوان.





وأضاف "عبد السميع"، في إجابته على سؤال « فضل وأجر الرفق بالحيوان؟»، إنه يجب على من لديه حيوان أن يرفق به، لأن الرفق بالحيوان من موجبات الجنة حيث دخلت امرأة الجنة في كلب.



