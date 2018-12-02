ضبط أمين صومعة قمح لحيازته 3800 طن فاسد ببني سويف

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى.



أسفرت جهود الحملات عن ضبط 82 قضية تموينية متنوعة، وجاء أبرزها ضبط أمين لإحدى الصوامع التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى - بدائرة قسم شرطة بنى سويف بمحافظة بنى سويف ، لحيازته كميات كبيرة من الأقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وزنت نحو 3800 طن، تمهيدًا لطحنها وإنتاج نوعية رديئة من الدقيق، وتوزيعها على المخابز البلدية المنتجة للخبز البلدى المدعم ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية – كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من "خل الطعام" مجهول المصدر ، وتعبئتها بعبوات تحمل علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات، وبحوزته (31,296 ألف عبوة خل طعام "منتج نهائى" ، 3 طن مستلزمات إنتاج )، تمهيدًا لطرحها للبيع على المستهلكين ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



وضبط المدير المسئول عن محطة "غير مرخصة" لتموين السيارات - كائنة بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها (110,000 ألف لتر "سولار")، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى .