ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط أمين صومعة قمح لحيازته 3800 طن فاسد ببني سويف

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:42 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 82 قضية تموينية متنوعة، وجاء أبرزها ضبط أمين لإحدى الصوامع التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى - بدائرة قسم شرطة بنى سويف بمحافظة بنى سويف ، لحيازته كميات كبيرة من الأقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وزنت نحو 3800 طن، تمهيدًا لطحنها وإنتاج نوعية رديئة من الدقيق، وتوزيعها على المخابز البلدية المنتجة للخبز البلدى المدعم ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية – كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من "خل الطعام" مجهول المصدر ، وتعبئتها بعبوات تحمل علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات، وبحوزته (31,296 ألف عبوة خل طعام "منتج نهائى" ، 3 طن مستلزمات إنتاج )، تمهيدًا لطرحها للبيع على المستهلكين ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسئول عن محطة "غير مرخصة" لتموين السيارات - كائنة بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ، لحيازته كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة قدرها (110,000 ألف لتر "سولار")، تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية، ومخازن السلع والمواد غير المرخصة ، وفى إطار جهود ضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى .
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يخطف محمود السلمي "ميسي العرب" من الزمالك لمدة 5 مواسم

ماذا يعني إقامة أول قداس صلاة للأقباط في السعودية؟

الكاميرون ليست الأخيرة .. الكاف يجرد 7 دول إفريقية من تنظيم الكان

تعليق جريء من ياسمين الخطيب عن مساواة الميراث بين الذكر والأنثى

محمد يوسف يحسم مصير أحمد الشيخ في الأهلي

ننشر تفاصيل تعاقد الأهلى مع محمد محمود صانع ألعاب منتخب مصر

مكالمة الخطيب تحسم انتقال محمد محمود لـ الأهلي ووكيل اللاعب يكشف كواليس التعاقد

تعرف على حقيقة ارتفاع أسعار السيارات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركي

ميسي يستفز العرب من جديد بسبب الكيان الإسرائيلي

بعد إلقاء سيارة توفيق الدقن في الشارع.. مقتنيات بلطجي الشاشة تبحث عن متحف.. فيديو

استعجال التحريات لـ 3 متهمين بإثارة الشغب عقب مبارة الزمالك

فريد الديب: حسني مبارك سيظل في الخدمة العسكرية مدى الحياة بالقانون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة والي: مشروع 2 كفاية تفعيل لدور المجتمع المدني في القضية السكانية.. صور

محافظ الدقهلية لـ أهالي نبروه: لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين.. صور

إزالة 98 حالة تعد على أراضى زراعية فى أسوان.. صور

الداخلية تشارك فى حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. صور

حرب الأناقة تظهر في إطلالات سيدات العالم بقمة العشرين .. صور

فيديو

فيديوجراف.. عدوى السترات الصفراء تشعل أوروبا
مفاجأة.. جزيرة مطروح يطيح بـ المصري البورسعيدي من كأس مصر ..فيديو
محمد منير يطرح أولى أغانى ألبومه الجديد طاق طاقية
بعد إلقاء سيارة توفيق الدقن في الشارع.. مقتنيات بلطجي الشاشة تبحث عن متحف.. فيديو
آرسنال النني يسحق توتنهام بأربعة أهداف في مباراة الاشتباك بالأيدي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟