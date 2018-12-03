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بشتامي المنوفية تستغيث من تهالك السكة الحديد.. والأهالي: ننتظر وقوع كارثة يوميا لاتساع المسافة بين الرصيف والقطار وتدافع الركاب.. وننتظر تحرك المسؤولين قبل وقوعها

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
محمد أمين
- أهالي القرية:
- كارثة جديدة تنتظرنا بعد غرق مركب صيد

- العديدون يسقطون بين الرصيف والقطار ويتم إنقاذهم سريعا

- لولا حكمة بعض المتواجدين على المحطة لسقط كل يوم قتيل

كوارث متتالية تنتظر أهالي قرية بشتامي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والتي تحصد أرواح أهالي وشباب القرية، فمنذ فترة مُنيت القرية بغرق مركب صيد صغير كان يقل الركاب لينقلهم للبر الثاني للذهاب لأعمالهم؛ ما أدى إلى مصرع 5 من أهالي القرية وإصابة 17 آخرين.

ويبدو أن هذه الحادثة لن تكون الأخيرة بالقرية، ولكن تختلف الحادثة هذه المرة لتكون على شريط السكة الحديدية المار بالقرية، إلا إذا تحرك المسئولون عن المحافظة لإعادة تأهيل محطة السكة الحديد بالقرية.

فالمحطة متهالكة تمامًا، وغير آدمية بالمرة، ورصيف القطار الذي يقف عليه الركاب متهالك بفعل عوامل الجو والعوامل الزمنية؛ مما أدى إلى وجود فراغ كبير بين رصيف المحطة وبين القطار الذي يقف ليستقله الركاب، ما سيؤدي إلى وقوع كارثة كبيرة أثناء تدافع الركاب لاستقلال القطار فسوف يسقط بعضهم بين الرصيف والقطار.

وتحدث معنا أحد أهالي القرية عبدالله هلال 56 عامًا، موظف بالتربية والتعليم، قائلًا: "كل يوم ننتظر في الصباح وقوع كارثة على محطة السكة الحديد؛ بسبب تهالك رصيف المحطة الذي يقف عليه الركاب لاستقلال القطار للذهاب لأعمالهم وذهاب الطلاب إلى جامعاتهم، ففي فترة الصباح ووقت الظهيرة تكون المحطة مزدحمة عن آخرها بالركاب ويريد كل منهم الركوب للذهاب لعمله ومع حالة التدافع التي تكون موجود سيسقط أحد الركاب أو بعضهم في هذا الفراغ الموجود بين رصيف المحطة وعجلات القطار مما يؤدي إلى حدوث كارثة مروعة تزهق بسببها الأرواح".

وتحدث أيضًا إلينا "عماد . م"، طالب جامعي، قائلًا: "في الصباح تكون المحطة مزدحمة جدًا لأن هذا التوقيت وقت ذهاب الموظفين لأعمالهم وذهاب الطلاب للجامعات فتجد المحطة مزدحمة عن آخرها، وأثناء ركوبنا القطار تحدث حالة من التدافع بيننا للركوب ولولا حكمة بعض المتواجدين على المحطة لسقط كل يوم قتيل في محطة القطار، وأكثر من مرة حدثت بالفعل سقوط أحد الأهالي أو الطلبة بين الرصيف والقطار ولكن سرعان ما ينهض المتواجدون ويقومون بجذبه قبل تحرك القطار ودهسه بين عجلاته".

ويناشد أهالي قرية بشتامي، المسئولين ومحافظ المنوفية، إعادة ترميم المحطة المتهالكة، والتي ستتسبب في حصد أرواح المواطنين الأبرياء هباءً، مطالبين المسئولين بالتحرك سريعًا قبل وقوع الكارثة.
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