ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

23 ديسمبر مشروع تدريبي عملي لمواجهة الكوارث والأزمات بأسوان

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
23 ديسمبر القادم
23 ديسمبر القادم مشروع تدريبى عملى لمواجهة الكوارث والأزمات
شاذلى عبد الفتاح
أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته باختيار الموقع المناسب سواء مدرسة أو مركز شباب لإجراء تجربة الطوارئ أو لإقامة معسكر الإيواء مع إفساح المجال لمشاركة عناصر من ذوى الإعاقة ليكون ذلك بمثابة تحفيز هذه الفئة على المشاركة المجتمعية الجادة وتوعيتها بكيفية مواجهة الأزمات.

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام، وكافة قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية والجامعية.

وشهد اجتماع المجلس التنفيذى قيام المستشار العسكرى للمحافظة بإستعراض محاور المشروع التدريبى العملى لمواجهة الكوارث والأزمات مثل السيول والحرائق وغيرها وذلك في الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الحالى والذى سيتضمن عرض تقارير الجهات المعنية والتى تبرز دور كل جهة ومدى إمكانياتها واستعداداتها لمواجهة الحدث.
loading...

ترشيحاتنا

ليلى علوي تكشف سر إنقاص وزنها بوصفة مذهلة .. فيديو

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه

الفصلة البذيئة .. موقع مغمور يهين جواز السفر المصري ومطالبات بحجبه

رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان

الشرقية للدخان تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر بعد تحرير سعر الدولار الجمركي

الشجاعية الفلسطيني يعاتب الأهلي ويكشف تفاصيل توقيع ميسي العرب على بياض

خالد الجندي يجيب: هل الستات لهن حور عين من الرجال في الجنة ..فيديو

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

أول تعليق لـ ميسي العرب بعد توقيعه للأهلي.. فيديو

نجم الأهلى الجديد يكشف تفاصيل رسالة أبو تريكة له بعد انضمامه للأحمر

هذه العادة تزيد من خطر الإصابة بالزكام خلال الشتاء

الأهلي يجدد تعاقد مؤمن زكريا 3 مواسم مقابل 22 مليون جنيه.. تفاصيل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجاء هايص وفيتا كلوب لايص بعد النهائي المثير للكونفدرالية.. صور

شاهد .. جاكت بـ2000 جنيه ارتدته 4 إعلاميات و3 فنانات في مناسبات مختلفة

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من شادر السمك بشبين الكوم.. صور

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

فيديو

ريهام سعيد تكشف سر سخرية عادل إمام منها حين طلبت التمثيل معه
باريس سان جيرمان يتعادل مع بوردو 2-2 ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي.. فيديو
رانيا يوسف: صدمة بناتي أكثر شيء ضايقني في أزمة الفستان
صدى البلد داخل غرفة عمليات مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي.. فيديو وصور
صدى البلد في إحدى نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس 100 مليون صحة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟