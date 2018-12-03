23 ديسمبر مشروع تدريبي عملي لمواجهة الكوارث والأزمات بأسوان

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته باختيار الموقع المناسب سواء مدرسة أو مركز شباب لإجراء تجربة الطوارئ أو لإقامة معسكر الإيواء مع إفساح المجال لمشاركة عناصر من ذوى الإعاقة ليكون ذلك بمثابة تحفيز هذه الفئة على المشاركة المجتمعية الجادة وتوعيتها بكيفية مواجهة الأزمات.





جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام، وكافة قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية والجامعية.



