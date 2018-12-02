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حوادث

ضبط 7 هاربين من تنفيذ 150 حكما قضائيا متنوع

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:43 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بتكثيف جهودها، وتمكنت من ضبط 7 محكوم عليهم هاربين من التنفيذ عليهم فى 150 حكما قضائيا متنوعا.

وجاءت الاحكام المطلوب تنفيذ المتهمين فيها "92 حكم حبس جزئى، و54 حكم حبس مستأنف، و4 أحكام غرامات".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية المبذولة لتنفيذ الأحكام القضائية، وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وخاصة متعددى الأحكام وشيكة السقوط.
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