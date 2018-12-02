ضبط عنصر إجرامي بتهمة تصنيع الإستروكس بالجيزة

نجحت مباحث قسم شرطة إمبابة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام فى ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بتصنيع وترويج مخدر الإستروكس.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة إمبابة قيام المدعو/مصطفى . ع . م - 23 سنه- عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" ومقيم بدائرة القسم، بالإتجار فى مخدر الأستروكس متخذًا من الشقة سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه فى تصنيع وتجهيز وتعبئة المخدر .



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم وضبطه بالشقة محل سكنه، وبحوزته "19 كيس يحوى مخدر الإستروكس وزنت 15 كيلو جرام ، و2 جركن تحوى مادة الأسيتون المستخدمة فى تصنيع ذات المخدر، و10 زجاجات تحوى مادة الكيتامين،و فرد خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار ، ومبلغ مالى"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات للتصنيع والإتجار والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.