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حوادث

الداخلية تزيل 255 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إزالة 255 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

جاء ذلك خلال الحملات التي شنتها الأجهزة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف بمديريات المنوفية والأقصر وأسوان والفيوم والمنيا.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة الدولة.
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