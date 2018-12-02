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حوادث

ضبط 1140 حالة تهرب ضريبي و102 سيارة مخالفة جمركيا خلال 10 أيام

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:38 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، خلال 10 أيام، من ضبط ألف و140 حالة تهرب ضريبي مؤيدة مستنديًا.

وفي مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والمهن الحرة، تم ضبط 230 حالة تهرب ضريبي في مجال الضرائب العامة و100 حالة تهرب في مجال ضرائب القيمة المضافة، فضلا عن ضبط 102 سيارة مخالفة لشروط الإعفاءات الجمركية، وضبط 171 قضية تهريب جمركي.

وتمكنت مباحث الضرائب من ضبط 639 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 706 أحكام قضائية متنوعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، والعرض على النيابة العامة.
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