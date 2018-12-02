رئيس الصين ناعيا بوش: الشعب لن ينسى إسهاماته في دعم العلاقات الثنائية

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن خالص التعازي في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج إتش. دبليو. بوش، وتعاطفه مع أفراد أسرته.



وبعث الرئيس الصيني رسالة تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأحد.



وقال بينج ، في رسالته، إن بوش كان صديقا قديما للشعب الصيني الذي شهد وعزز النمو التاريخي للعلاقات الصينية - الأمريكية خلال السنوات الأربعين الماضية، وساهم في العلاقات الودية بين شعبي البلدين، الأمر الذي لن ينساه الشعب الصيني.



وأكد بينج – الذي يزور الأرجنتين لحضور قمة العشرين التي انتهت أعمالها أمس - أنه منذ فترة طويلة وبجهود مشتركة من رئيسي البلدين وشعبيهما، تتقدم العلاقات الصينية - الأمريكية، وتحقق منافع لشعبي البلدين وشعوب أخرى في العالم.



وأشار إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة للعلاقات مع أمريكا، ومستعدة للعمل مع الرئيس ترامب لدعم تنمية العلاقات الثنائية في المسار الصحيح.

