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رياضة

ساديو ماني يرفض هدية محمد صلاح ويهدر الهدف الأول لـ ليفربول في شباك إيفرتون

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
رفض ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي، تمريرة محمد صلاح النجم الدولي المصري السحرية التي وضعته أمام مرمى إيفرتون في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد انفيلد.

مرر محمد صلاح كرة سحرية من بين مدافعين ايفرتون، في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ليضع ماني امام حارس مرمى ايفرتون ولكن يسجلها بطريقة غريبة اعلى مرمى الفريق الانجليزي ويهدر فرصة تقدم الريدز.
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