حكم تكرار صلاة الوتر أكثر من مرة في الليلة الواحدة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسلم إذا أراد أن يقوم الليل فالسُنة أن يؤخر صلاة الوتر إلى ما بعد قيام الليل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا» متفق عليه.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «قمت الليل فتذكرت انى صليت الوتر، وأريد أن أصلي فهل أوتر مرة أخرى؟»، أنه إذا كان الشخص قد صلى الوتر في أول الليل، ثم نشط بعد ذلك لقيام الليل فلا حرج عليه أن يصلي ما شاء، لكنه لا يوتر مرة ثانية، لما رواه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وتران في ليلة واحدة».