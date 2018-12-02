الوزراء: تعويضات لأهالي جزيرة الوراق قبل الرحيل

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تصورًا كاملًا لتطوير "جزيرة الوراق" وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة قبل البدء في تطويره.





وأضاف " سعد"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك مقترحات متعددة لأهالي منطقة الوراق لتنظيم مشروع تطوير الجزيرة، مشيرًا إلى توفير أسعار مجزية من أجل الاستغناء عن الأراضي المتواجدة داخل الجزيرة.





وأوضح أن أهالي جزيرة الوراق يتقبلون مقترحات الحكومة من أجل تطوير جزيرة الوراق، خصوصًا بعد مشاهدة أهالي منطقة مثلث ماسبيرو.





وأكد أنه تم تطوير مستشفيات ومدارس وجميع الخدمات قبل البدء في تطوير جزيرة الوراق.





وفي صعيد آخر أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تجهيز عدد من البرامج ضمن مبادرة رئاسية لتدريب الشباب الأفريقي، لتكون الأكبر في تاريخ الدولة المصرية لتعزيز مكانة مصر الإقليمية.