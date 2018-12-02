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شاهد.. فيلم جديد عن معرض الدفاع والتسليح إيديكس 2018

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت فضائية دي إم سي فيلما تسجيليا نشره المتحدث العسكري عن معرض السلاح المقام بمصر.

وقدم الفيلم التطور والتقدم التي توصلت له مصر طوال حضارة الـ 7000 عام، والذي بقي لإرادة شعب قوي وجيش نظامي قوي يليق بأقدم دولة مركزية.

وأثبتت الحروب المصرية علي مر التاريخ مدى الكبرياء الوطني الذي تتمتع به مصر شعبا وجيشا، حيث قدمت حرب أكتوبر تجسيد حقيقي لإرادة المقاتل المصري.

كما عرض الفيلم مجموعة من اللقطات الخاصة بثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، والتي أثبت فيها الشعب إرادته وقوته على هزيمة وقهر الصعاب.
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