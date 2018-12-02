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رياضة

جوميز ينقذ شباك ليفربول محمد صلاح من استقبال الهدف الأول لـ إيفرتون

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 06:46 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أنقذ جوزيف جوميز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي شباك فريقه من استقبال الهدف الأول لصالح منافسه إيفرتون، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد انفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

جاءت الكرة من عرضية مميزة من جناح فريق إيفرتون في الدقيقة 20 من عمر المباراة، ليسددها مهاجم ايفرتون برأسية رائعة تجاه المرمى ويتصدى لها حارس مرمى ليفربول وتسقط منه، وتتجه نحو المرمى ولكن ينقذها جوميز من على خط المرمى ببراعة شديدة.
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