بهذه الطريقة يمكنك اكتشاف مرض السكري مبكرا

قال الدكتور مروان سالم، خبير الغذاء والدواء ، إن مرض السكرى من أكثر الأمراض التى تحتاج لمتابعة خاصة لأنها تلازم الإنسان مدى الحياة، وينتج عنها الكثير من المضاعفات حال إهمالها، لذا فالاكتشاف المبكر يساعد المريض فى الوقاية من مخاطر كثيرة، والتمتع بنمط حياة أشبه بالطبيعى دون الدخول فى دوامة المرض.



وأضاف "مراون" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مريض السكر يمكنه اكتشاف مرض السكرى فى مراحله المبكرة أو عند زيادة احتمال الإصابة من خلال إجراء تحليل A1C.



ونصح "مراون" بإجراء تحليل AIC بإجراء تحليل السكر ضمن الفحوصات الدورية وعدم إهماله، خاصة لدى من يعانون السمنة أو الضغط المرتفع أو الكرش أو الوراثة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

