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أخبار العالم

أول دولة تعيد علاقاتها مع قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعادت حكومة موريشيوس، إحدى الدول التي انضمت إلى مقاطعة قطر اقتداء بالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع هذه الدولة العربية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إن "الأمين العام للوزارة، أحمد بن حسن الحمادي، تسلم اليوم الأحد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية موريشيوس لدى قطر راشد علي صوبيدار".

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن سفير موريشيوس سيتولى مهامه بصفة "غير المقيم".

وبذلك أصبحت موريشيوس أول دولة تراجعت عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر منذ اندلاع الأزمة الخليجية بين قطر ودول التحالف العربي لمكافحة الإرهاب وثالث دولة تعيد سفيرها إلى الدوحة، وذلك بعد أن قامت السنغال وتشاد بخطوة مماثلة في وقت سابق من العام الجاري.

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