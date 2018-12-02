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اقتصاد

إعادة فتح 4 موانئ لتصدير النفط في ليبيا بعد غلقها بسبب سوء الطقس

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
رويترز
أعلن مهندسون بموانئ ليبية ومصدر بقطاع الشحن في البلاد اليوم "الأحد " عن إعادة فتح أربعة موانئ لتصدير النفط أغلقت الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، وأضافوا أن ناقلات ترسو في موانئ راس لانوف والسدرة والزويتينة والبريقة في شرق ليبيا، بجانب ميناء الزاوية الواقع في غرب البلاد والمتصل بحقل الشرارة.

وقالت المؤسسة الجمعة الماضية، إن سوء الأحوال الجوية دفع إلى إغلاق موانئ راس لانوف والزويتينة والسدرة والزاوية، وذكر مصدر بقطاع الشحن أن ميناء مليتة الغربي فقط لا يزال مغلقا بسبب سوء الأحوال الجوية، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة إن الإنتاج نزل بالفعل 150 ألف برميل يوميا، مرجحة أن ينخفض 50 ألف برميل آخر في اليوم بسبب نقص طاقة التخزين. وتوقعت المؤسسة أن تمتلئ صهاريج التخزين في السدرة في غضون يومين.

وذكرت أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج من حقل الشرارة النفطي، الذي يصدر الخام من ميناء الزاوية، بواقع 150 ألف برميل.

كان إنتاج ليبيا النفطي قد سجل أعلى مستوى في خمس سنوات عند نحو 1.3 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة.
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