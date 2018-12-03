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برلمان

برلماني: إنشاء صندوق ذو ملكية لمساعدة الفنادق ينعش السياحة في مصر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:23 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال النائب حسين فايز عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن إنشاء صندوق ذو ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة سينعش السياحة الداخلية والخارجية مشيرا إلى أنه سيقوم بفتح الفنادق المغلقة بسبب التعثر، لاستقبال أكبر عدد ممكن من السائحين إلى مصر.

وأضاف فايز في تصريحات لـ"صدي البلد" أن فكرة الصندوق استثمارية جيدة وتعمل على تنشيط القطاع السياحي والفنادق المتعثرة من جديد، من خلال إعادة تأهيلها وتحسين خدماتها ، وتنظيم عمل رحلات سياحية لزيارة أكثر الأماكن الخلابة في مصر، مشيرًا إلى أنه ينبغي عمل مؤتمرات وندوات تثقيفية للعاملين في المجال السياحي ومهرجانات لجذب السائح مرة أخرى.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني إلى أن مصر تملك طبيعة جذابة وساحرة وطقسا معتدلا جاف صيفا وممطر شتاء، فلابد من استغلال هذه الأجواء في جذب السائحين إلى مصر وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم لتحسين الاقتصاد القومي للدولة. 

كانت قد صرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن الوزارة تقوم حاليًا بإنشاء صندوق ذو ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة للترويج السياحى فى مصر.
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