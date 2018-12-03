مشروع الري الحقلي بقنا .. طفرة في التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية.. يساهم في توفير مياه الري واستهلاك الوقود.. ومنفذ على مساحة 4977 فدانًا تستفيد منه 8400 أسرة

- محافظ قنا: المشروع منفذ بـ4977 فدانًا ويهدف لدعم المزارعين

- نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية: ترشيد استهلاك المياه والوقود أهم الفوائد - مدير مشروع الري الحقلي: المشروع ينفذ في 10 محافظات منهم 4 بحري و6 قبلي - وكيل الزراعة بقنا: عدد المحطات التي تخدم المشروع 78 محطة



دعم المزارعين وإحداث طفرة في التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير مياه الري وتوفير استهلاك الوقود، أبرز أهداف مشروع الري الحقلي، الذي ينفذ على مساحة 4977 فدانًا بمركز قفط التابع لمحافظة قنا في صعيد مصر، ضمن مشروع ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" يُنفذ في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، من بينها محافظة قنا، الذي بلغت نسبة التنفيذ فيه 118% بتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنيه.





وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة "أوفيدو" الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " إيفاد " ينفذ علي مساحة 4977 فدانًا بمركز قفط بنسبة تنفيذ بلغت 118 %، ويهدف لدعم المزارعين وإحداث طفرة في التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية وتوفير مياه الري وتوفير استهلاك الوقود عن طريق استخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائي بديلة لماكينات الديزل التقليدية ساعدت في تقليل وقت ري الفدان من تسعة ساعات إلى ساعتين ونصف وقللت تكلفة ري الفدان بنسبة 75% وتقليل الفاقد في نظم الصرف الزراعي إلى جانب زيادة المساحة المنزرعة، والتي كانت تشغلها قنوات الري والمجاري المائية وزيادة وعي المزارعين بتكنولوجيا الري الحديثة والمبتكرة مما ساعد على تحسين خواص التربة الزراعية ورفع إنتاجيتها.





وأضاف "الهجان"، بأن مشروع تطوير الري الحقلي حقق العديد من المزايا الجيدة، استفاد منها حوالي 8 آلاف و400 أسرة، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 100 مليون جنيه شملت أعمال الكهرباء"ماكينات تعمل بالتيار الكهربائي- التوصيلات الكهربائية" والأعمال المدنية" المساقي – المحابس – المراوي، فالمشروع يقلل تكلفة ري الفدان من 240 جنيها إلى 60 جنيها ويزيد إنتاجية الفدان بنسبة حوالي 15%، بالإضافة إلي زيادة المساحة المنزرعة والتي كانت تشغلها قنوات الري والمجاري المائية.





وأوضح أنه تم تمويل 142 مشروعا صغيرا من خلال البنك الزراعي المصري و28550 مشروعا متناهي الصغر من خلال 40 جمعية أهلية بالمحافظة ضمن مشروعات التنمية الريفية والزراعية بتكلفة بلغت إجمالية بلغت 153 ملايين و212 ألف جنيه، بينما تم تمويل 517 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر ضمن مشروعات تطوير الري الحقلي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليونا و981 ألف جنيه، كما تم تكوين 1975 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر بتكلفة 53 ملايين و353 ألف جنيه ضمن مشروع القدرات التسويقية لصغار المزارعين.





فيما قال دونال فرنسيس براون- نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، المشروع له فوائدة عديدة منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث طفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل ماكينات الري التقليدية وسهولة تنفيذ أعمال المقاومة للآفات والأمراض ووضع حلول غير تقليدية لتسويق المحاصيل الزراعية.





وأكد "براون"، على وجود شراكة قوية بين الصندوق الدولي والحكومة المصرية منذ عام 1980، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات الزراعية الهامة خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعى إلي مزيد من التعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة قنا والمتمثلة في مديريات" الزراعة – الري – الكهرباء" لتحقيق أقصى استفادة من المشروع، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظة علي تشكيل لجنة لمتابعة جميع المشروعات التي ينفذها الصندوق على أرض المحافظة.





وأوضح الدكتور سمير أبو سليمان، مدير مشروع الري الحقلي التابع لوزارة الزراعة، بأن المشروع ينفذ في 10 محافظات علي مستوى الجمهورية "البحيرة - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج – وقنا– والأقصر" مؤكدًا علي أنه يجري تنفيذ برامج إرشادية وحملات توعية بجميع المحافظات التي يطبق بها مشروع الري الحقلي، مؤكدًا علي أهمية القيام بأعمال التسوية بالليزر بصورة دورية لتوفير المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.، وأنه سوف يجري توفير الصيانة المجانية للماكينات الجديدة التي تعمل بالتيار الكهربائي لمدة 15 عامًا.





وأشار الدكتور أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إلى أن عدد محطات المشروع بلغ 78 محطة بواقع 10 محطات بقرية القلعة و25 محطة بقرية عنبر و11 محطة على ترعة المندرة و21 محطة علي جانبية قفط الشرقية و11 محطة علي ترعة شريف.





وأعربت خالدة بوزار، مدير مؤسسات التمويل الإقليمية بمكتب الشرق الأدنى بالإيفاد، عن سعادتها بالشراكة بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية " "إيفاد" والحكومة المصرية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، حيث أن مشروع تطوير الري الحقلي في محافظة قنا حقق نتائج رائعة على أرض الواقع ستساهم في تغيير منظومة الري بالغمر إلى الري الحديث وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة إنتاجية الفدان.



