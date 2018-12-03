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محافظات

اليوم .. قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية 6 ساعات

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:01 ص
اليوم انقطاع المياه
اليوم انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات
إبراهيم الهوارى
أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية التابعة للمحافظة لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، حتى الرابعة فجر اليوم التالى، بسبب أعمال الغسيل والتطهير للشبكات بالكلور.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، أنه يجب على المستشفيات وأصحاب المحال التجارية وغيرها تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه للمناطق المتأُرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي خط أرضي.
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