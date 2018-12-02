ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأزهر: الإسلام جعل حقوق المرأة أكثر من واجباتها في بيت أبيها وزوجها

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:34 م
حقوق المرأة
حقوق المرأة
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام لمَّا ألزم الرجل بالنفقة على أهل بيته قسَّم الأدوار، ووزع المهمات، وأسّسَ العِشرةَ على الرحمة والمعروف، وجعل قوامتَه مسؤولية، وعلاقتَه بامرأته تكامُلية، وجعل له حقوقًا وعليه واجبات في بيته وبيت أبيه؛ ولكنَّ مسؤوليته أكبر. 

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإسلام جعل للمرأة حقوقًا وعليها واجبات في بيت زوجها وبيت أبيها؛ ولكنَّ حقوقها أكثر، مشيرًا إلى أن الإسلام كُلٌّ متكاملٌ، لا يُغني جزء منه عن الآخر، وليس من الإنصاف أن نحكم على نتائجه دون أنْ نطبِّقَه كلَّه.

وأضاف أن قضيةُ الميراثِ في الإسلام مُتصلة بكثير من القضايا، ولم يكن هذا المقال -الذي بين أيديكم- إلا محاولة لإلقاء الضوء على بعض هذه الصِّلات؛ حتى نرجع خطوتين إلى الخلف، ونرى الصورةَ كاملة.

loading...

ترشيحاتنا

أول قرار من ماكرون لتهدئة غضب أصحاب السترات الصفراء

ليفربول محمد صلاح يفوز بهدف كوميدي لـ أوريجي في شباك إيفرتون ..فيديو

العثور على أعمال سحر أثناء نظافة مقابر أشمون بالمنوفية.. صور

بعد تخلفه عن بعثة الفريق.. عصام الحضري يرد على بيان الإسماعيلي

الأهلي يخطف محمود السلمي "ميسي العرب" من الزمالك لمدة 5 مواسم

بعد محمد محمود.. الأهلي يحصل على توقيع هذا اللاعب

أرقام حكام لقاءات الزمالك في الدوري تصدم مدير الكرة بالأهلي

الفنانة نهال عنبر توجه رسالة للرئيس السيسي

تعليق ناري من إبراهيم فايق عن هزيمة المصري أمام جزيرة مطروح

مجلس إدارة الأهلي كامل العدد في استقبال الخطيب بمطار القاهرة

محمد يوسف يحسم مصير أحمد الشيخ في الأهلي

مكالمة الخطيب تحسم انتقال محمد محمود لـ الأهلي ووكيل اللاعب يكشف كواليس التعاقد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استجابة للأهالي محافظ المنوفية يتفقد البحر الفرعوني .. صور

بن زايد وحاكم دبي يشهدان الاحتفال الرسمي بيوم الإمارات الوطني.. صور

ولي العهد السعودي يغادر موريتانيا متوجها إلى الجزائر.. صور

غادة والي: مشروع 2 كفاية تفعيل لدور المجتمع المدني في القضية السكانية.. صور

محافظ الدقهلية لـ أهالي نبروه: لو قلنا كله تمام نبقى غلطانين.. صور

فيديو

احترس .. مكافأة الطفل بهذه الطريقة تدمر مستقبله
فرحة جنونية لـ يورجن كلوب بعد هدف ليفربول القاتل فى إيفرتون.. فيديو
ليفربول محمد صلاح يفوز بهدف كوميدي لـ أوريجي في شباك إيفرتون ..فيديو
أول تعليق لـ ميسي العرب بعد توقيعه للأهلي.. فيديو
شاهد .. نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟