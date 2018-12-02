الأزهر: الإسلام جعل حقوق المرأة أكثر من واجباتها في بيت أبيها وزوجها

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الإسلام لمَّا ألزم الرجل بالنفقة على أهل بيته قسَّم الأدوار، ووزع المهمات، وأسّسَ العِشرةَ على الرحمة والمعروف، وجعل قوامتَه مسؤولية، وعلاقتَه بامرأته تكامُلية، وجعل له حقوقًا وعليه واجبات في بيته وبيت أبيه؛ ولكنَّ مسؤوليته أكبر.





وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإسلام جعل للمرأة حقوقًا وعليها واجبات في بيت زوجها وبيت أبيها؛ ولكنَّ حقوقها أكثر، مشيرًا إلى أن الإسلام كُلٌّ متكاملٌ، لا يُغني جزء منه عن الآخر، وليس من الإنصاف أن نحكم على نتائجه دون أنْ نطبِّقَه كلَّه.





وأضاف أن قضيةُ الميراثِ في الإسلام مُتصلة بكثير من القضايا، ولم يكن هذا المقال -الذي بين أيديكم- إلا محاولة لإلقاء الضوء على بعض هذه الصِّلات؛ حتى نرجع خطوتين إلى الخلف، ونرى الصورةَ كاملة.