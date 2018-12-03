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إجراء قُرعة كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمنوفية الأزهرية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:24 ص
صدى البلد
محمد شحتة
شَهِدَ الشيخُ عبد العزيز النجار، رئيسُ منطقة المنوفية الأزهرية، القُرعةَ العَلَنيّة للراغبين بالعمل بكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للعامِ الدراسيّ ٢٠١٨ / ٢٠١٩، واختيار مَن سيقومون بهذا العمل.

وأكّد رئيس المنطقة؛ أنه تمّ إجراءُ القُرعة العَلَنيّة بمُنتهى النزاهة والحيادية، أمام الحُضور، وبمُنتهى الشفافية.

حضر إجراء القرعة، الشيخِ محمود عبد الفضيل طبوشة، الوَكيلِ الشرعيّ، وحمدي فايد، الوَكيلِ الثقافيّ، والدكتورِ محمد بدر، مُديرِ إدارة الامتحانات.
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