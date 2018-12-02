التنمية الزراعية: 277 ألف طلب مسجل على منظومة تقنين الأراضي .. فيديو

قال اللواء محمد حلمي مدير هيئة مشروعات التنمية الزراعية وعضو لجنة تقنين أراضى الدولة، إن هناك منظومة تراقب كل إجراء يتم من أجل استرداد أراضي الدولة.



وأضاف حلمى خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن 277 ألف طلب مسجل على منظومة لجنة تقنين الأراضي.



ونوه إبأن تقنين الأراضي يشترط ألا تتبع الأرض أي هيئة حكومية أخرى من أجل التصالح، كما يشترط عدم وجود نزاع على الأرض حتى يتم قبول طلب التقنين.





